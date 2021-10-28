Разин: 6 побед подряд — хорошо, но наша молодая команда ещё не созрела до больших побед

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи с «Торпедо» (2:1) в рамках регулярного сезона-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги.



«Очень важная победа. Говорили ребятам, что будет бойня, так и получилось, игра была жёсткая. Голевых моментов было не так много, но это и подразумевалось. Шесть побед подряд – хороший результат, но впереди ещё много игр, и говорить, что наша молодая команда созрела до больших побед, преждевременно.



Почему поставили Шугаева в ворота? Одним из факторов была его хорошая игра с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Впереди у нас несколько дней отдыха, дадим ребятам выходные», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.



В следующем матче «Северсталь» сыграет дома со «Спартаком» 2 ноября.