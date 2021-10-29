Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 29 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 28 октября.



В Восточной конференции продолжает уверенно лидировать магнитогорский «Металлург». Подопечные Ильи Воробьёва накануне обыграли казанский «Ак Барс» (3:1) и набрали 42 очка после 23 сыгранных встреч. На втором месте расположился челябинский «Трактор», имеющий в своём активе 36 баллов после 24 матчей. Третий — «Салават Юлаев», набравший 34 очка после 23 игр. Далее идут «Ак Барс» (32) и «Автомобилист» (27), обыгравший в последнем матче «Витязь» (5:2).



На Западе первое место занимает санкт-петербургский СКА, набравший 35 баллов после 23 встреч. На три очка отстаёт финский «Йокерит», далее расположились московское и минское «Динамо», имеющие 30 очков после 22 матчей. Пятое место — у ЦСКА (29 очков, 24 игры), который уступил в гостевой встрече «Сибири» (0:1).