Евенко: Назаров назвал лучшим тафгаем? В первую очередь хочу считаться хорошим игроком

Защитник «Спартака» Олег Евенко после встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (1:3) поделился мнением о драке с защитником гостей Виктором Балдаевым.
«Нет, я сам драться не планировал. Просто готовился к матчу. Это моя не первая игра, и я знаю, как действовать в таких ситуациях.
Обоюдно договорились с Балдаевым, что будем биться? Да-да, было видно, что он сам подъехал. И у нас в прошлом сезоне были какие-то стычки. Так что было взаимопонимание, и мы оба согласились на бой.
Драка сложилась для меня благополучно. Но всё бывает по-разному. Вот сегодня всё вышло удачно.
Андрей Назаров сказал прямым текстом, что я — лучший тафгай лиги? В первую очередь хотел бы считаться хорошим игроком. Слышать такие слова, может быть, приятно. Но сейчас КХЛ меняется, и драки в этой лиге уже не так уместны. Тяжело в этом плане что-то делать. Потому что драки сильно пресекаются судейством, правилами КХЛ, выписываемыми штрафами. Так что с таким профилем у тебя постоянно будут проблемы», — цитирует Евенко «Матч ТВ».
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