Гретцки оценил шансы Овечкина побить его рекорд по голам в НХЛ

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки оценили шансы российского форварда Александра Овечкина побить его рекорд по голам в НХЛ.
«Я считаю, что это будет хорошо для хоккея. Некоторые люди не верят мне, но мои близкие, мои друзья и люди из моего окружения знают, что я всегда так считал и говорил. Это будет просто отлично для всего спорта. То, что он сделал как игрок, и то, что делал я, когда был спортсменом, никто не сможет у нас забрать. И я действительно горжусь этим. Я знаю, как много я работал, чтобы достичь такого уровня.
И если он сможет это сделать, то это будет хорошо для нашего вида спорта. Мы хотим развиваться, становиться масштабнее. И если он превзойдёт меня, то это сделает наш спорт лучше. Реалистично ли, что он сможет побить мой рекорд? О да! Но следующие два года будут очень важны для него. Потому что чем старше ты становишься, тем тяжелее. Но я думаю, что если он сможет забить 45 голов в этом сезоне и ещё 45 в следующем, то у него действительно будет отличный шанс», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.
На данный момент Овечкин за карьеру в НХЛ забил 738 голов. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766).
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