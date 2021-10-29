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Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» обыграть «Бостон»

Гол Андрея Свечникова помог «Каролине» обыграть «Бостон»
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей отличились Тони Деанджело, Нино Нидеррайтер, а также российский нападающий Андрей Свечников.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Деанджело (Шей, Трочек) – 15:16' (5x5)   2:0 Нидеррайтер (Песке, Андерсен) – 33:35' (5x4)   3:0 Свечников (Терявяйнен, Ахо) – 59:35' (en)
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