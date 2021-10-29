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Передача Сергачёва и 24 сейва Василевского помогли «Тампе» крупно обыграть «Аризону»

Передача Сергачёва и 24 сейва Василевского помогли «Тампе» крупно обыграть «Аризону»
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Аризону Койотс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей дубль оформил Алекс Киллорн и ещё по разу отличились Стивен Стэмкос, Алекс Барре-Буле и Андрей Шустр. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 24 броска.

Единственный гол за «Аризону» забил Лоусон Круз. Защитник Илья Любушкин не отметился результативными действиями. Голкипер Иван Просветов пропустил четыре гола.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Киллорн (Стэмкос, Рутта) – 05:39' (5x5)   2:0 Киллорн – 07:40' (5x5)   3:0 Стэмкос (Хедман, Пойнт) – 10:41' (5x4)   4:0 Барре-Буле (Сергачёв) – 33:38' (5x5)   4:1 Круз (Хэйтон) – 52:36' (5x5)   5:1 Шустр (Чирелли, Киллорн) – 58:23' (5x5)
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