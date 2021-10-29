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Шатаут и 45 сейвов Маркстрёма помогли «Калгари» победить «Питтсбург»

Шатаут и 45 сейвов Маркстрёма помогли «Калгари» победить «Питтсбург»
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором ««Питтсбург Пингвинз»» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей забивали Джонни Годро, Блэйк Коулман, Диллон Дюбе и Милан Лучич. Голкипер Якоб Маркстрём оформил шатаут, отразив 45 бросков.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 4
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Годро (Ткачук) – 07:22' (5x5)   0:2 Коулман (Чюлингтон, Баклунд) – 41:04' (5x5)   0:3 Дюбе (Годро, Чюлингтон) – 50:15' (5x5)   0:4 Лучич – 51:44' (5x5)
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