Шатаут и 45 сейвов Маркстрёма помогли «Калгари» победить «Питтсбург»

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором ««Питтсбург Пингвинз»» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

В составе победителей забивали Джонни Годро, Блэйк Коулман, Диллон Дюбе и Милан Лучич. Голкипер Якоб Маркстрём оформил шатаут, отразив 45 бросков.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.