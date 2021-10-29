«Колорадо» прервал 5-матчевую победную серию «Сент-Луиса». У Тарасенко – гол и ассист

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
В составе «Колорадо» дублем отметился Джей Ти Комфер, ещё по шайбе на счету Назема Кадри и Кейла Макара. За «Сент-Луис» забрасывали Колтон Парэйко, Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко.
29-летний российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 14 минут 31 секунду, отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей и продемонстрировав показатель полезности «+1». У него уже 8 (4+4) очков в 6 матчах. Его партнёр по команде Иван Барбашёв за 16.52 записал на свой счёт результативный пас с коэффициентом полезности «+1».
Таким образом, «Сент-Луис» потерпел первое поражение в сезоне, прервав свою 5-матчевую победную серию.
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