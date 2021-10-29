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«Колорадо» прервал 5-матчевую победную серию «Сент-Луиса». У Тарасенко – гол и ассист

«Колорадо» прервал 5-матчевую победную серию «Сент-Луиса». У Тарасенко – гол и ассист
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Колорадо» дублем отметился Джей Ти Комфер, ещё по шайбе на счету Назема Кадри и Кейла Макара. За «Сент-Луис» забрасывали Колтон Парэйко, Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко.

29-летний российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 14 минут 31 секунду, отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей и продемонстрировав показатель полезности «+1». У него уже 8 (4+4) очков в 6 матчах. Его партнёр по команде Иван Барбашёв за 16.52 записал на свой счёт результативный пас с коэффициентом полезности «+1».

Таким образом, «Сент-Луис» потерпел первое поражение в сезоне, прервав свою 5-матчевую победную серию.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Парэйко (Сканделла, Тарасенко) – 09:21' (5x5)   1:1 Комфер (Мюррей, Джост) – 18:12' (5x5)   1:2 Комфер (Бураковски, Макар) – 31:33' (5x4)   1:3 Кадри (О'Коннор, Мюррей) – 34:40'   2:3 Шенн (Кайру, Нил) – 44:13' (5x5)   2:4 Макар (Маккиннон) – 44:51' (5x5)   3:4 Тарасенко (Томас, Барбашёв) – 56:01' (5x5)
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