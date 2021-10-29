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Владимир Тарасенко продлил свою результативную серию за «Сент-Луис» до 5 матчей

Владимир Тарасенко продлил свою результативную серию за «Сент-Луис» до 5 матчей
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

29-летний российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 14 минут 31 секунду, отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей и продемонстрировав показатель полезности «+1».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, Тарасенко продлил свою результативную серию до пяти матчей, в которых он забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. Всего у него уже 8 (4+4) очков в 6 матчах текущего регулярного чемпионата.

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