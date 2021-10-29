Тарасенко признан второй звездой встречи «Сент-Луис» — «Колорадо»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своём льду «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
29-летний российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 14 минут 31 секунду, отметившись заброшенной шайбой и результативной передачей и продемонстрировав показатель полезности «+1». Он был признан второй звездой этой встречи.
Лучшим игроком матча стал 26-летний американский форвард «Колорадо» Джей Ти Комфер, отметившийся дублем и завершивший встречу с показателем полезности «+1».
Замкнул тройку лучших игроков встречи 22-летний канадский защитник «Эвеланш» Кейл Макар, на его счету гол и результативная передача.
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