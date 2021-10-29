Александр Романов забросил свою первую шайбу в текущем сезоне, поразив ворота «Сан-Хосе»

В эти минуты в Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сан-Хосе Шаркс» принимает на своём льду «Монреаль Канадиенс». Идёт 2-й период, в счёте ведут гости — 3:0.
В середине 2-го периода отличиться удалось 21-летнему российскому защитнику «Монреаля» Александру Романову, поразившему ворота голкипера «Сан-Хосе» Эдина Хилла мощным щелчком в одно касание от синей линии. Ему ассистировал канадский форвард Джонатан Друен.
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Для Романова эта заброшенная шайба стала первой в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Это его первое очко в 8 матчах. Всего за 62 матча в НХЛ Александр забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.
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