Кадри — о потасовке с Биннингтоном: теперь мне выписывают удаления просто за разговоры

31-летний канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри выразил недоумение по поводу своего 10-минутного дисциплинарного штрафа в матче с «Сент-Луис Блюз» (4:3).

«Не понимаю, за что. Не знаю, почему я получил 10-минутный штраф. Я не участвовал в потасовке. Я не участвовал. Мы лишь обменялись парой слов. Он замахнулся мне клюшкой перед лицом, затем я получил 10-минутный штраф. Не совсем понимаю, ради чего это было.

Я начал катиться к нему, но я нахожусь примерно в 15 метрах от этого парня. Меня наказывают за то, что я только что разговаривал. Не совсем понимаю, что это было?» — цитирует Кадри корреспондент НХЛ Лу Корац в «Твиттере».

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Напомним, в конце 2-го периода произошёл яркий эпизод встречи, в котором 28-летний канадский голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон после словесной перепалки с форвардом «Колорадо» Наземом Кадри замахнулся на него клюшкой. При этом ранее Биннингтон попытался отправить шайбу в ворота своего визави из «Эвеланш» Дарси Кемпера.

Отметим, что в результате инцидента Биннингтон и Кадри были наказаны 10-минутными дисциплинарными штрафами.