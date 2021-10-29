Беднар — о штрафе Кадри: он не должен был нагнетать конфликт. Это не отличается от драки

49-летний канадский специалист Джаред Беднар, возглавляющий «Колорадо Эвеланш», высказался о потасовке в матче с «Сент-Луис Блюз» (4:3), в результате которой форвард его команды Назем Кадри и голкипер хозяев Джордан Биннингтон получили 10-минутные дисциплинарные штрафы.

«Это было верное решение арбитра. Кадри не должен был и дальше провоцировать этот конфликт. Это ничем не отличается от драки. Иногда судьи позволяют вам избежать ответственности, но это затянулось на достаточно долгое время.

Вы не можете вернуться и попытаться продолжить разжигать конфликт на льду», — приводит слова Беднара корреспондент НХЛ Лу Корац в «Твиттере».

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Напомним, в конце 2-го периода произошёл яркий эпизод встречи, в котором 28-летний канадский голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон после словесной перепалки с форвардом «Колорадо» Наземом Кадри замахнулся на него клюшкой. При этом ранее Биннингтон попытался отправить шайбу в ворота своего визави из «Эвеланш» Дарси Кемпера.

Отметим, что в результате инцидента Биннингтон и Кадри были наказаны 10-минутными дисциплинарными штрафами.