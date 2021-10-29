«Миннесота» на выезде уступила «Сиэтлу». У Капризова — голевая передача и «-2»

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал на своём льду «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Сиэтла» дублем отметился Хейдн Флёри, а в конце матча Брэндон Танев и Марк Джиордано поставили точку в этой игре, дважды поразив пустые ворота «Уайлд». Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Миннесоты» стал Райан Хартман.

24-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 18 минут и 54 секунды и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «-2». Таким образом, он набрал 6-е (0+6) очко в 7 матчах текущего сезона.

Далее «Миннесоте» предстоит выездная игра с «Колорадо Эвеланш», а «Сиэтл» примет на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс».

В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Ванкувер Кэнакс» (2:1). У российского защитника «лётчиков» Ивана Проворова «+1» за 23.11 на льду. В другой встрече «Баффало Сэйбрз» по буллитам обыграл «Анахайм Дакс» (4:3 Б).