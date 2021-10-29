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«Миннесота» на выезде уступила «Сиэтлу». У Капризова — голевая передача и «-2»

«Миннесота» на выезде уступила «Сиэтлу». У Капризова — голевая передача и «-2»
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал на своём льду «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Сиэтла» дублем отметился Хейдн Флёри, а в конце матча Брэндон Танев и Марк Джиордано поставили точку в этой игре, дважды поразив пустые ворота «Уайлд». Автором единственной заброшенной шайбы в составе «Миннесоты» стал Райан Хартман.

24-летний российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 18 минут и 54 секунды и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «-2». Таким образом, он набрал 6-е (0+6) очко в 7 матчах текущего сезона.

Далее «Миннесоте» предстоит выездная игра с «Колорадо Эвеланш», а «Сиэтл» примет на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Капризов, Фолиньо) – 06:27' (5x5)   1:1 Флёри (Шварц, Донской) – 13:23' (5x5)   2:1 Флёри (Донато) – 27:33'   3:1 Танев (Гурд) – 59:00' (en)   4:1 Джордано – 59:52' (en)

В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» на выезде обыграла «Ванкувер Кэнакс» (2:1). У российского защитника «лётчиков» Ивана Проворова «+1» за 23.11 на льду. В другой встрече «Баффало Сэйбрз» по буллитам обыграл «Анахайм Дакс» (4:3 Б).

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Кутюрье (Конечны, Жиру) – 00:22' (5x5)   1:1 Хьюз (Шенн, Хаймор) – 02:15' (5x5)   1:2 ван Римсдайк (Кутюрье, Жиру) – 06:58' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Гиргенсонс (Окпосо, Писик) – 15:03' (5x5)   0:2 Асплунд (Далин, Олофссон) – 24:24' (5x4)   0:3 Руотсалайнен (Бьорк, Хиностроза) – 26:01' (5x5)   1:3 Терри (Гецлаф, Фаулер) – 27:46' (4x4)   2:3 Хенрик (Сильверберг, Лундестрём) – 36:31' (5x5)   3:3 Бенуа (Шаттенкирк) – 45:59' (5x5)   3:4 Асплунд (Олофссон, Далин) – 64:16' (3x3)
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