45 сейвов Аллена и гол Романова помогли «Монреалю» всухую крупно обыграть «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сан-Хосе Шаркс» на своём льду всухую крупно уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 0:4.
В составе «Монреаля» отличились Майк Хоффман, Александр Романов, Брендан Галлахер и Джош Андерсон, поразивший пустые ворота.
22-летний российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провёл на льду 20 минут 33 секунды и заработал коэффициент полезности «+1». Для него эта заброшенная шайба стала первой в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Это его первое очко в 8 матчах.
Отметим, что 31-летний канадский вратарь «Монреаля» Джейк Аллен оформил первый шат-аут в сезоне, отразив все 45 бросков по воротам. У его визави из «Сан-Хосе» Эдина Хилла — 28 спасений после 31 броска.
В параллельном матче «Лос-Анджелес Кингз» потерпел 6-е поражение кряду, уступив на домашнем льду «Виннипег Джетс» (2:3). У 24-летнего российского крайнего форварда «Джетс» Евгения Свечникова показатель полезности «+2» за 15.35 на льду.
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