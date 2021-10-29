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45 сейвов Аллена и гол Романова помогли «Монреалю» всухую крупно обыграть «Сан-Хосе»

45 сейвов Аллена и гол Романова помогли «Монреалю» всухую крупно обыграть «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сан-Хосе Шаркс» на своём льду всухую крупно уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 0:4.

В составе «Монреаля» отличились Майк Хоффман, Александр Романов, Брендан Галлахер и Джош Андерсон, поразивший пустые ворота.

22-летний российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провёл на льду 20 минут 33 секунды и заработал коэффициент полезности «+1». Для него эта заброшенная шайба стала первой в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Это его первое очко в 8 матчах.

Отметим, что 31-летний канадский вратарь «Монреаля» Джейк Аллен оформил первый шат-аут в сезоне, отразив все 45 бросков по воротам. У его визави из «Сан-Хосе» Эдина Хилла — 28 спасений после 31 броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Хоффман (Кулак, Судзуки) – 12:09' (5x5)   0:2 Романов (Друен) – 28:53' (5x5)   0:3 Галлахер (Андерсон, Судзуки) – 32:54' (5x4)   0:4 Андерсон – 57:52' (en)

В параллельном матче «Лос-Анджелес Кингз» потерпел 6-е поражение кряду, уступив на домашнем льду «Виннипег Джетс» (2:3). У 24-летнего российского крайнего форварда «Джетс» Евгения Свечникова показатель полезности «+2» за 15.35 на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Дюбуа (Коннор, Моррисси) – 04:07' (5x5)   1:1 Купари (Калиев) – 11:23' (5x5)   2:1 Кемпе – 21:41' (5x5)   2:2 Копп (Коннор, Пионк) – 42:07' (5x4)   2:3 Дюбуа – 47:35' (5x5)
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