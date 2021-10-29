«Битва только начинается, «Чикаго» хочет уничтожить дело в суде». Бич — о секс-скандале

Бывший игрок «Чикаго» Кайл Бич, оказавшийся потерпевшим в деле о сексуальном насилии со стороны видеотренера Брэда Олдрича в 2010 году, высказался об итогах разбирательства со стороны НХЛ по данному инциденту.



«Я испытываю огромную благодарность за те бесконечные слова поддержки и любви, которые получил в последние 48 часов.



Хотя результаты частного расследования были опубликованы и «Блэкхоукс» извинились, моя битва только начинается, поскольку «Чикаго» пытается уничтожить моё дело в суде.



Пока я продолжаю тратить время на размышления и исцеление, просто напоминаю, что это дело — не только обо мне как личности. Этот процесс поможет в будущем содействовать открытому общению — для обеспечения безопасности, а также здоровья и благополучия общества в целом. Спасибо!» — написал Бич в «Твиттере».