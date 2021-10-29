Кожевников: наших тренеров ставят в проблемные клубы, а иностранцы едут на всё готовенькое

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал положение дел в «Витязе» и «Адмирале», а также рассказал о причинах поддержки российских тренеров.



«Поддержка всех российских тренеров? У ребят тяжёлая профессия. Мы в своё время были не простыми хоккейными парнями, что уж говорить о нынешнем поколении. Замотивировать только любовью к хоккею его сложно, деньги — большой фактор. Ну и потом наших тренеров обычно ставят на проблемные команды, они не иностранцы, которые приезжают только на всё готовенькое.



Российских тренеров хочется поберечь, но, к сожалению, не у всех у них работа складывается. Тот же «Сочи» перед «Спартаком» победил «Витязь», и я, честно говоря, не понял подмосковную команду. Если соперник был выстроен и настроен, то в «Витязе» наблюдались анархия и апатия. Не увидел ни огня, ни мастерства, хотя именно в Подольске хорошие иностранцы, два легионера весь сезон входят в пятёрку лучших бомбардиров чемпионата.



К сожалению, во многом вопросы к Бабенко. Шесть побед при 18 поражениях, один к трём — это не результат уровня «Витязя». Мне показалось, что команда тренера просто не слушает, он мягковат, в результате там каждый сам по себе. Так и опустились в подвал Запада.



Как ни жаль, назревает отставка в Подольске. «Витязю» нужна энергия — иначе сезон будет потерян.



Не удивлюсь, если на рекорд пойдёт «Адмирал», которому грозит вторая тренерская отставка за сезон. Хабаровск после недавней смены тренера добавил, Владивосток, если хочет участвовать в кубковой гонке, может взять пример с соседей. А пока для «Адмирала» пять побед при 18 поражениях — это катастрофа.



Всё видно по таблице. На Дальнем Востоке нужно гореть, без эмоций в этом хоккейном регионе не «выживешь» — заснёшь при очередном перелёте. Если Андрею Скабелке в Ярославле недавно не простили апатии, то что говорить о Владивостоке и другом белорусском тренере.



Состав у «Адмирала» рабочий, есть нормальные легионеры, среднее звено. Два-три года назад при Сергее Светлове у Владивостока был состав уровня ВХЛ, без легионеров и чартеров, но команда кусала всех. А теперь — парад из поражений.



Кстати, посмотрите на состав «Сочи», там из полевых игроков вообще нет легионеров, много травмированных, на ведущих позициях — сплошная молодёжь. Но ничего — бегут, бодаются.



Или загляните в состав «Нефтехимика». Там собраны примерно такие же игроки, как в «Адмирале». Но у Нижнекамска своё лицо и уже девять побед, плюс место в плей-офф. А Владивосток, к сожалению, пока играет в лиге имени «Куньлуня», где народ стремится как можно быстрее отбыть номер и как можно раньше отъехать на Олимпиаду. Вот и делайте выводы», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.