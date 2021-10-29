«Монреаль» впервые за 22 года одержал гостевую победу во встрече с «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сан-Хосе Шаркс» на своём льду всухую крупно уступил «Монреаль Канадиенс» со счётом 0:4.
Канадский клуб одержал вторую победу в сезоне. Также «Канадиенс» впервые за 22 года обыграли «Шаркс» в гостевой встрече. Команда уступала в 12 гостевых матчах подряд с 23 ноября 1999 года.
Также эта победа стала первой для «Монреаля» над «Сан-Хосе» с 2015 года.
После восьми сыгранных встреч «Хабс» занимают 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав четыре очка. «Сан-Хосе» — шестые на Западе, после семи матчей имея в активе восемь баллов.
В следующей встрече «Монреаль» сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом» (30 октября), «Сан-Хосе» — дома с «Виннипегом» (31 октября).
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