Халл — об Овечкине: давайте подождём, пока обгонит Гретцки. Тогда он станет единственным

Член Зала хоккейной славы НХЛ Бретт Халл прокомментировал возможность форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в истории НХЛ.



«Не скажу, что жду этого, но знаю, что он меня обгонит. Но мне всё равно будет очень приятно находиться в пятёрке лучших снайперов. Я часто встречаюсь с Гретцки. Так вот, когда мы играем в гольф и мяч после его удара попадает в лунку, он говорит, обращаясь ко всем: «Понимаете, нужно заслужить прозвище, которое тебе дали (Великий. — Прим. «Чемпионата»)». Овечкина же абсолютно заслуженно называют Великой восьмёркой.



Наблюдать за ним очень интересно. Не буду говорить, что он один такой. Давайте подождём момента, когда он, возможно, обгонит Гретцки. Тогда станет единственным. Пока же он входит в группу тех, кто умеет забивать. И надо отдать ему должное — он до сих пор очень хорошо справляется с этой работой. Это великий хоккеист», — цитирует Халла официальный сайт НХЛ.



На счету Овечкина 738 голов, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.



Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В начале этого регулярного чемпионата Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).