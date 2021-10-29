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Романов подрался с форвардом «Сан-Хосе» Гаджовичем за 3 секунды до конца матча

Романов подрался с форвардом «Сан-Хосе» Гаджовичем за 3 секунды до конца матча
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Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов подрался за три секунды до конца матча регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» (4:0) с нападающим хозяев Джоной Гаджовичем.

Видео с дракой можно посмотреть по ссылке.

В этой встрече Романов забросил первую шайбу в сезоне. Всего 21-летний хоккеист провёл на льду 20.33, совершил четыре силовых приёма, заблокировал три броска, завершив встречу с общей полезностью «+2». Всего Романов забросил две шайбы и отдал пять результативных передач за 62 проведённых встречи в Национальной хоккейной лиге.

После восьми сыгранных встреч «Монреаль» занимает 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав четыре очка. В следующей встрече «Хабс» сыграют в гостях с «Лос-Анджелесом». Матч состоится завтра, 30 октября. Начало — в 23:00 мск.

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