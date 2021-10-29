Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 29 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 29 октября.



В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», после семи матчей набравшая 14 очков. На два очка от неё отстаёт «Каролина Харрикейнз», у которой 12 баллов, но сыграно на одну встречу меньше. Третье место — у «Вашингтона», набравшего 11 очков после семи игр.



В Западной конференции первое место занимает «Калгари Флэймз», у которого 11 очков в семи матчах. На втором месте расположились «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз», после шести встреч набравшие по 10 баллов. Четвёртое место занимает «Миннесота Уайлд», набравшая аналогичное количество очко при семи сыгранных матчах.