Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 29 октября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 29 октября.
В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», после семи матчей набравшая 14 очков. На два очка от неё отстаёт «Каролина Харрикейнз», у которой 12 баллов, но сыграно на одну встречу меньше. Третье место — у «Вашингтона», набравшего 11 очков после семи игр.
В Западной конференции первое место занимает «Калгари Флэймз», у которого 11 очков в семи матчах. На втором месте расположились «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз», после шести встреч набравшие по 10 баллов. Четвёртое место занимает «Миннесота Уайлд», набравшая аналогичное количество очко при семи сыгранных матчах.
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