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Эвасон: не понравилась связка Капризова и Фиалы, мы разбили её в середине игры с «Сиэтлом»

Эвасон: не понравилась связка Капризова и Фиалы, мы разбили её в середине игры с «Сиэтлом»
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Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал изменения в связках во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сиэтлом» (1:4).

«Нам не понравилась связка Капризова и Фиалы, мы разбили её в середине игры. Посчитали, что они не подходят друг другу. Мы хотим, чтобы они набирали очки, мы хотим этого от каждого в команде. Это пойдёт на пользу команде. Надеюсь, они не ставят свои личные цели выше командных. Мы добивались успеха как команда, даже когда некоторые игроки не забивали, потому что все старались играть правильно. Когда уходишь от этого, это сказывается на результате», — цитирует Эвасона в «Твиттере» журналист Майкл Руссо.

Отметим, что у Капризова после семи проведённых в сезоне матчей ни одной заброшенной шайбы. Он сделал шесть голевых передач и имеет показатель полезности «-2».

«Миннесота» занимает четвёртое место в таблице Запада, набрав 10 очков после семи встреч. Следующую игру «Уайлд» проведут в воскресенье, 31 октября, в гостях с «Колорадо». Начало — в 4:00 мск.

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