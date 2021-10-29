Чинахов: в первых матчах в НХЛ остался собой недоволен. Я уже имел много голевых моментов

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов рассказал о дебюте в Национальной хоккейной лиге.



«Слышал, что некоторые были удивлены тому, что мне из тренировочного лагеря удалось сразу попасть в основной состав «Блю Джекетс». Не знаю, как на это реагировать. Сам я верил, что смогу этого добиться, поскольку долго тренировался и готовился. Хотя морально был готов и к тому, чтобы начать сезон в Кливленде, где выступает наш фарм-клуб в АХЛ. Считаю это абсолютно нормальным, такой путь проходят многие молодые игроки. Хотелось, конечно, остаться с первых дней, но в клубе мне сразу сказали: «Если подолгу не будешь попадать в состав, будешь ездить в «Кливленд» за игровой практикой». На один матч в самом начале сезона действительно туда съездил, забил гол, и меня сразу вызвали обратно в «Коламбус».



В итоге получилось, что мой энхаэловский дебют выпал на выездной матч с «Детройтом». Нервничать начал уже после утренней раскатки, пока сидел за обедом. Но не могу сказать, что меня совсем уж колотило. Всё-таки были предсезонные матчи, в которых успел поиграть против ребят из НХЛ, так что понимал, чего ждать. Разве что первая смена была нервозная, а дальше пошло-поехало. Когда был совсем молодой, часто сильно волновался перед матчами. Сейчас такого уже нет. И это хорошо.



Знаю, что многим европейцам поначалу бывает непросто перестроиться на североамериканский стиль игры. Сам большого контраста пока не ощутил. Возможно, из-за того, что весь предыдущий сезон у Боба Хартли в «Авангарде» мы играли практически в такой же хоккей: всё на скорости, всё агрессивно. Наверное, успел к такому привыкнуть. Хотя здесь из-за компактных площадок эти навыки, безусловно, особенно важны. Энхаэловский хоккей мне нравится больше: когда всё надо делать быстро, играть интереснее. Где-то можешь принять такое решение, которого и сам от себя не ждёшь.



Оценивать мою игру — дело тренерского штаба, но сам в первых матчах остался собой не очень доволен. Уже столько голевых моментов имел — и ничего пока не забил.



Очень благодарен Владиславу Гаврикову с Элвисом Мерзликиным. Прекрасные ребята, во всём мне помогают, что бы ни понадобилось. За любыми вопросами к ним обращаюсь: что-то перевести, где-то подсказать. Вижу и чувствую, что все хотят мне помочь, готовы объяснять по нескольку раз, пока не пойму. Спасибо всем большое! Но сейчас уже чувствую, насколько вырос мой уровень английского языка за первые месяц-два. Стал намного лучше понимать, даже говорить что-то иногда пытаюсь. Нормально, прорвёмся!» — написал Чинахов в своём блоге на официальном сайте НХЛ на русском.