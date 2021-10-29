Мироманов переведён «Вегасом» в АХЛ. Россиянин провёл три матча за клуб в НХЛ

24-летний российский защитник «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов отправлен в АХЛ.



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, хоккеист переведён в фарм-клуб «Хендерсон Силвер Найтс».



На прошлой неделе «Вегас» взял Мироманова в основной состав, 23 октября россиянин дебютировал в Национальной хоккейной лиге в матче с «Айлендерс». Всего россиянин сыграл в трёх матчах, сделав одну голевую передачу при показателе полезности «+1».



В матче с «Далласом» Мироманов сыграл в четвёртом звене в роли правого крайнего форварда в сочетании с канадцами Бреттом Хауденом и Джейком Лешишином.



Ранее, выступая за «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ, Мироманов провёл две игры и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+4».