Мироманов переведён «Вегасом» в АХЛ. Россиянин провёл три матча за клуб в НХЛ
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24-летний российский защитник «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов отправлен в АХЛ.
Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, хоккеист переведён в фарм-клуб «Хендерсон Силвер Найтс».
На прошлой неделе «Вегас» взял Мироманова в основной состав, 23 октября россиянин дебютировал в Национальной хоккейной лиге в матче с «Айлендерс». Всего россиянин сыграл в трёх матчах, сделав одну голевую передачу при показателе полезности «+1».
В матче с «Далласом» Мироманов сыграл в четвёртом звене в роли правого крайнего форварда в сочетании с канадцами Бреттом Хауденом и Джейком Лешишином.
Ранее, выступая за «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ, Мироманов провёл две игры и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+4».
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