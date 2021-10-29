Чинахов — о пушечных залпах после голов «Коламбуса»: думаю, что это? Террористы зашли?

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов рассказал об атмосфере на домашних матчах клуба.
«Понравилась атмосфера на наших домашних матчах. Болеют здесь по-другому. Парней с барабанами и фан-группировок нет, но зато люди искренне поддерживают всех ребят — в том числе и меня, которого ещё практически не знают. Это очень приятно.
Если что и удивило в «Нейшнвайд-Арене», то это пушка, которая стреляет после каждого нашего гола. Грохот дичайший, хоть в наушниках ходи. Даже не представляю, какие ощущения у болельщиков, которые сидят прямо под этой пушкой на трибуне. Я чуть не оглох, когда в первый раз услышал, хоть меня и предупреждали, чтоб закрыл уши. Первый матч на предсезонке мы смотрели с трибуны, и наши ребята забили чуть ли не на 40-й секунде. Раздался залп — боже, думаю, что это?! Террористы зашли?» — написал Чинахов в своём блоге на официальном сайте НХЛ на русском языке.
- 29 октября 2021
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