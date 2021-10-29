Президент «Флориды» — о Кенневилле: его поведение противоречит ценностям нашего клуба

Президент «Флориды» Мэтт Колдуэлл прокомментировал отставку главного тренера команды Джоэля Кенневилля.
«Нужно понять, что поведению, о котором идёт речь в расследовании, не может быть оправданий, оно вызывает беспокойство и находится в очевидном противоречии с ценностями, которые проповедует и отстаивает «Флорида».
Никто не должен сталкиваться с тем, через что прошёл Кайл Бич во время своего пребывания в «Чикаго» и после него. Его просто бросили. Мы считаем мужественным поступком то, что он сообщил о произошедшем.
После сегодняшней встречи с комиссионером Беттмэном в штаб-квартире НХЛ, которая стала одной из частей процесса, определяющего дальнейшие шаги лиги, Джоэль принял решение подать в отставку, а клуб принял её», — цитирует Колдуэлла официальный сайт НХЛ.
- 29 октября 2021
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