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Дацюк приобрёл дом-памятник в центре Екатеринбурга за 40 млн рублей

Дацюк приобрёл дом-памятник в центре Екатеринбурга за 40 млн рублей
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Российский нападающий Павел Дацюк купил дом-памятник XIX века в центре Екатеринбурга, который выставили на продажу в сентябре.

Как сообщает «Комсомольская правда», за здание хоккеист предложил самую высокую цену — чуть более 40 млн рублей.

Отмечается, что дом является объектом культурного наследия регионального значения и жить в нём нельзя. Зданию требуется серьёзная реставрация. Согласно документам, здесь должны располагаться мастерские. Что в особняке планирует сделать Павел Дацюк, неизвестно.

Напомним, летом 43-летний игрок объявил, что пока не принял решения по поводу своего будущего.

В прошедшем сезоне КХЛ форвард провёл 51 матч в регулярном чемпионате за «Автомобилист», набрав 35 (12+23) очков при показателе полезности «+12». В плей-офф Дацюк сыграл в пяти встречах, сумев заработать 3 (1+2) результативных балла при общей полезности «-2».

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