Немировски: «Торпедо» чаще побеждает лидеров? Не зацикливаемся на определённых результатах

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:2).
«Соперник играл очень хорошо, оказав давление на нас с самого начала матча. В концовке первого периода нам удалось выровнять игру. Мы прибавили в скорости, стали играть жёстче. Ребята сравняли счёт, но, к сожалению, не смогли использовать свои моменты в третьем периоде. Команда показала неплохой хоккей, я видел, как ребята бились, но поражением никто не может быть доволен. Теперь будем готовиться к матчу с «Сочи» — последней игре этой выездной серии.
Удалось ли быстро забыть обидное поражение в предыдущем матче? Думаю, что ребята быстро его забыли. Хотя те эпизоды, когда мы пропустили от «Спартака» три шайбы менее чем за пять минут, внимательно разбирали. Надеюсь, ребята всё поняли и были готовы к матчу с «Северсталью».
Восстановился ли от травмы голкипер Пётр Кочетков? Пока нет.
У лидеров удавалось отнимать очки, но в матчах с командами, далёкими от лидирующей группы, немало очков потеряли? Не стоит зацикливаться на определённых результатах. Для нас не было лёгких матчей, и каждый из соперников был достойным», — цитирует Немировски «Матч ТВ».
- 29 октября 2021
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