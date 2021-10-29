Хартли: игры с «Салаватом» складываются увлекательно. Нам нужно показать свой хоккей

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым».
«У нас долгая история матчей с «Салаватом». Две серии плей-офф, да и матчи регулярного чемпионата всегда складываются очень увлекательно. Это физически сильная команда с Хартикайненом, Кадейкиным и компанией. Нам нужно просто показать свою игру.
С появлением в команде Сошникова, а также с травмой Толчинского мы пытаемся найти правильные сочетания звеньев — смесь габаритов, скорости и мастерства. А против такой команды, как «Салават Юлаев», скорость — крайне важный элемент», — приводит слова Хартли YouTube-канал «Авангарда».
Матч между омским клубом и уфимцами пройдёт сегодня, 29 октября, в Балашихе. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 29 октября 2021
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