Радулов: мне всё равно, с кем играть, интересы команды прежде всего

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал начало сезона НХЛ для клуба.



«Всегда неприятно проигрывать дома, мы провели хорошую игру (с «Вегасом» — 2:3, ОТ. — Прим. «Чемпионата»). Всё могло обернуться и в нашу сторону, но всё решил один момент в овертайме.



Нам просто нужно продолжать играть так же, как мы действовали первые два периода, и тогда у нас всё будет хорошо. Нужно просто продолжать работать, это самое главное.



Мне всё равно, с кем играть, интересы команды прежде всего. Для большинства ребят старт сезона получается трудным. Но если все начнут работать на максимум и будут продолжать уделять внимание мелочам, то тогда всё будет в порядке. Впереди длинный сезон», – приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.