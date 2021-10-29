Купер: после потери такого игрока, как Кучеров, поменялись роли других игроков «Тампы»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подвёл итоги встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной (5:1), а также рассказал о роли игроков после травмы форварда Никиты Кучерова.



»Мы сделали то, что должны были сделать. Была ли это идеальная игра с нашей стороны? Ни в коем случае. Но когда против вас такая команда, как «Аризона», нужно быстро выйти вперёд, и ребята сделали то, что должны были сделать.



Сегодня мы направляли шайбу в нужные зоны, но эта работа ещё не завершена. Когда вы теряете такого игрока, как Кучеров, на пару месяцев, это будет иметь эффект. Это меняет роли некоторых игроков, и адаптация требует времени», — приводит слова Купера официальный сайт клуба.



«Тампа» занимает восьмое место в Восточной конференции, после восьми матчей набрав девять очков. В следующей встрече «молнии» дома примут «Вашингтон». Матч пройдёт во вторник, 2 ноября. Начало — в 2:00 мск.