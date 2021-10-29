The Athletic вновь раскритиковал Капризова, назвав его игру с «Сиэтлом» «эгоистичной»

Известное издание The Athletic прокомментировало игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова с «Сиэтл Кракен» (1:4), а также объяснило решение главного тренера «дикарей» Дина Эвасона разбить связку россиянина и Кевина Фиалы.

«Капризов начал хорошо благодаря усердному движению и ассистом на первый гол Хартмана после переигранной смены. Но после этого он проигрывал борьбу, продолжив терять шайбу, как и предыдущих матчах, и снова показав тревожное отсутствие рывка в катании. Он не смог извлечь выгоду из шести бросков (что стало для него лучшим показателем в сезоне), включая выход „один на один“ во втором периоде (да, Винс Данн зацепил его после ужасной потери в нейтральной зоне, за это должны были дать удаление) и игру в большинстве в третьем периоде, когда он нанёс бросок, вовремя открывшись.

Эвасон разбил связку Капризов — Фиала. Таким образом он намекает, что оба столкнувшихся с трудностями игрока играют эгоистично. Нет лучшего примера, чем в конце матча, когда Капризов, по понятным причинам жаждущий забить свой первый гол, просто растягивал смены и почти отказывался уходить на скамейку запасных для смены звеньев", — говорится в сообщении.