Бобровский — о рождении дочери: ты приходишь домой и полностью забываешь про хоккей

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский высказался о своей игре в нынешнем сезоне. Россиянин выиграл все пять матчей на старте регулярного чемпионата.
«Конечно, побеждать очень приятно. Но самая важная вещь для меня — это оставаться в фокусе, концентрироваться на каждом отдельном броске и просто сохранять тонус. У нас отличная команда, в раздевалке царит прекрасная атмосфера. Интересно находиться рядом с ребятами, выходить на лёд и показывать хорошую игру перед нашими друзьями-болельщиками. Всё это дарит удовольствие.
Как изменилась жизнь с появлением дочери Каролины, которая родилась 7 октября? Это действительно нечто особенное. Ты приходишь домой и полностью забываешь про хоккей. Твоё внимание теперь на этой маленькой хрупкой малышке. И я пытаюсь помочь ей и быть рядом с ней, это особенный опыт, и я по-настоящему им наслаждаюсь.
Жду ли я выездов, чтобы поспать? Да-да, конечно. Но на самом деле я хорошо сплю и дома, моя жена очень сильно мне помогает, так что всё в порядке. Спасибо!» — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 29 октября 2021
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