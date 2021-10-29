Защитник «Сочи» Балдаев дисквалифицирован на один матч за драку во встрече со «Спартаком»

Защитник «Сочи» Виктор Балдаев дисквалифицирован на один матч за вторую драку в сезоне, случившуюся в матче со «Спартаком», сообщается на официальном сайте КХЛ.
Отмечается, что в соответствии с п 4.4.1 ст. 28 дисциплинарного регламента КХЛ если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.
Напомним, ХК «Сочи» обыграл в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Встреча состоялась в Москве на стадионе «Мегаспорт». На 16-й минуте произошла драка, участниками которой стали защитники «Спартака» Олег Евенко и «Сочи» Виктор Балдаев. Победу одержал игрок красно-белых. Оба хоккеиста получили штраф на пять минут.
- 29 октября 2021
-
17:50
-
17:34
-
17:18
-
16:44
-
16:36
-
16:05
-
15:59
-
15:40
-
15:19
-
14:52
-
14:23
-
14:11
-
13:27
-
13:11
-
12:45
-
12:30
-
12:10
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:37
-
10:13
-
10:00
-
09:51
-
09:30
-
09:17
-
09:07
-
09:00
-
08:44
-
08:19
-
08:08
-
07:40
-
07:30
-
07:13