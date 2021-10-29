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Защитник «Сочи» Балдаев дисквалифицирован на один матч за драку во встрече со «Спартаком»

Защитник «Сочи» Балдаев дисквалифицирован на один матч за драку во встрече со «Спартаком»
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Защитник «Сочи» Виктор Балдаев дисквалифицирован на один матч за вторую драку в сезоне, случившуюся в матче со «Спартаком», сообщается на официальном сайте КХЛ.

Отмечается, что в соответствии с п 4.4.1 ст. 28 дисциплинарного регламента КХЛ если игрок наказан вторым и каждым последующим большим штрафом (5 минут) без определения в драке зачинщика или агрессора, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Напомним, ХК «Сочи» обыграл в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Встреча состоялась в Москве на стадионе «Мегаспорт». На 16-й минуте произошла драка, участниками которой стали защитники «Спартака» Олег Евенко и «Сочи» Виктор Балдаев. Победу одержал игрок красно-белых. Оба хоккеиста получили штраф на пять минут.

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