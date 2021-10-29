«Уникальный вид без зубов». Игрок «Рейнджерс» считает лучшим для Хэллоуина костюм Овечкина

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейк Труба ответил на вопрос о том, образ кого из хоккеистов подошёл бы для костюма на Хэллоуин.
«Назову Овечкина, потому что он имеет совершенно уникальный вид без передних зубов», — приводит слова Трубы официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.
На заключительной минуте первого игрового отрезка отличился 36-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин, реализовав численное преимущество «Кэпиталз». Таким образом, ему удалось продлить свою результативную серию до семи матчей со старта сезона.
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