Московское «Динамо» выменяло у «Сочи» форварда Богдана Якимова, отдав двух нападающих

Хоккейные клубы «Динамо» Москва и «Сочи» произвели обмен, сообщается на официальном сайте бело-голубых.



В результате сделки состав бело-голубых пополнил нападающий Богдан Якимов. В обратном направлении проследовали форварды Данил Авершин и Илья Круглов.



Богдан Якимов родился 4 октября 1994 года в Нижнекамске. Текущий сезон начал в хоккейном клубе «Сочи», приняв участие в 10 матчах регулярного чемпионата и забросив три шайбы. В КХЛ также играл за «Нефтехимик», «Авангард», «Северсталь» и СКА. Якимов является бронзовым призёром юниорского и молодёжного чемпионатов мира, а также Кубка Глинки/Гретцки.



Контракт Богдана Якимова с московским «Динамо» рассчитан до 30 апреля 2022 года и носит односторонний характер.

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