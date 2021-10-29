Московское «Динамо» выменяло у «Сочи» форварда Богдана Якимова, отдав двух нападающих
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Хоккейные клубы «Динамо» Москва и «Сочи» произвели обмен, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
В результате сделки состав бело-голубых пополнил нападающий Богдан Якимов. В обратном направлении проследовали форварды Данил Авершин и Илья Круглов.
Богдан Якимов родился 4 октября 1994 года в Нижнекамске. Текущий сезон начал в хоккейном клубе «Сочи», приняв участие в 10 матчах регулярного чемпионата и забросив три шайбы. В КХЛ также играл за «Нефтехимик», «Авангард», «Северсталь» и СКА. Якимов является бронзовым призёром юниорского и молодёжного чемпионатов мира, а также Кубка Глинки/Гретцки.
Контракт Богдана Якимова с московским «Динамо» рассчитан до 30 апреля 2022 года и носит односторонний характер.
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