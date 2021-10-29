Ассистент Кенневилля Эндрю Брюнетт будет исполнять обязанности главного тренера «Флориды»

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито объявил имя исполняющего обязанности главного тренера, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Им станет Эндрю Брюнетт. Именно он будет руководить командой в ближайшем матче с «Детройт Ред Уингз».

Ранее Брюнетт был ассистентом главного тренера Джоэля Кенневилля. 29 октября 63-летний канадский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера клуба НХЛ «Флорида Пантерз» по собственному желанию.



Отмечается, что решение было принято после встречи, на которой присутствовали комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, генеральный директор лиги Билл Зито и главный исполнительный директор Мэтью Колдуэлл, в результате переговоров было утверждено решение о принятии отставки Джоэля Кенневилля.