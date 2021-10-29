Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ассистент Кенневилля Эндрю Брюнетт будет исполнять обязанности главного тренера «Флориды»

Ассистент Кенневилля Эндрю Брюнетт будет исполнять обязанности главного тренера «Флориды»
Комментарии

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито объявил имя исполняющего обязанности главного тренера, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Им станет Эндрю Брюнетт. Именно он будет руководить командой в ближайшем матче с «Детройт Ред Уингз».

Ранее Брюнетт был ассистентом главного тренера Джоэля Кенневилля. 29 октября 63-летний канадский специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера клуба НХЛ «Флорида Пантерз» по собственному желанию.

Отмечается, что решение было принято после встречи, на которой присутствовали комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли, генеральный директор лиги Билл Зито и главный исполнительный директор Мэтью Колдуэлл, в результате переговоров было утверждено решение о принятии отставки Джоэля Кенневилля.

Ценности сильнее здравого смысла. Лидер НХЛ выгнал легендарного тренера за давний скандал Ценности сильнее здравого смысла. Лидер НХЛ выгнал легендарного тренера за давний скандал
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021