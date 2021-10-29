«Авангард» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч. Маркус Гранлунд не заявлен

«Авангард» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и начнётся в 19:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В составе гостей матч пропустит нападающий Маркус Гранлунд.



«Авангард»:

Демченко (Грубец, Дианов);

Шарипзянов — Покка, Цегларик — Дергачёв — Телегин;

Готовец — Береглазов, Сошников — Найт — Якупов;

Емелин — Каски, Брюквин — Прохоркин — Грицюк;

Комаров, Жарков — Каблуков — Дедунов.

«Салават Юлаев»:



Шарыченков (Метсола);

Хафизуллин — Ларсен, Башкиров — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;

Панин — Мухамадуллин, Пустозёров — Хохряков — Санников;

Зубарев — Лисовец, Плэтт — Картаев — Кузьмин.