«Авангард» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч. Маркус Гранлунд не заявлен

«Авангард» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» и начнётся в 19:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В составе гостей матч пропустит нападающий Маркус Гранлунд.
«Авангард»:
Демченко (Грубец, Дианов);
Шарипзянов — Покка, Цегларик — Дергачёв — Телегин;
Готовец — Береглазов, Сошников — Найт — Якупов;
Емелин — Каски, Брюквин — Прохоркин — Грицюк;
Комаров, Жарков — Каблуков — Дедунов.
«Салават Юлаев»:
Шарыченков (Метсола);
Хафизуллин — Ларсен, Башкиров — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин;
Панин — Мухамадуллин, Пустозёров — Хохряков — Санников;
Зубарев — Лисовец, Плэтт — Картаев — Кузьмин.
- 29 октября 2021
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