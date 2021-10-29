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Зыков и Вей пропустят матч СКА с «Динамо». У москвичей в воротах выйдет Ерёменко

Зыков и Вей пропустят матч СКА с «Динамо». У москвичей в воротах выйдет Ерёменко
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Московское «Динамо» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в столице Российской Федерации на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе СКА встречу пропустят защитники Кирилл Кирсанов, Игорь Ожиганов, Василий Токранов, а также нападающий Антон Бурдасов, Линден Вей и Валентин Зыков.

СКА:

Юханссон (Самсонов);
Фантенберг — Смирнов, Кузьменко — Кемппайнен — Швец-Роговой;
Робинсон — Лехтонен, Гусев — Морозов — Цицюра;
Пыленков — Фальковский, Хуснутдинов — Моисеев — Кетов;
Коромыслов, Марченко — Морозов — Галимов; Грошев

«Динамо» М:

Ерёменко (Кульбаков);
Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Петунин;
Бойков — Сергеев, Ведин — О'Делл — Рашевский;
Зайцев — Волков, Тринкеев — Фисенко — Игумнов;
Новиков, Михайлов — Ефремов — Муранов; Назаревич.

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