Зыков и Вей пропустят матч СКА с «Динамо». У москвичей в воротах выйдет Ерёменко

Московское «Динамо» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится в столице Российской Федерации на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» и начнётся в 19:30 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе СКА встречу пропустят защитники Кирилл Кирсанов, Игорь Ожиганов, Василий Токранов, а также нападающий Антон Бурдасов, Линден Вей и Валентин Зыков.

СКА:



Юханссон (Самсонов);

Фантенберг — Смирнов, Кузьменко — Кемппайнен — Швец-Роговой;

Робинсон — Лехтонен, Гусев — Морозов — Цицюра;

Пыленков — Фальковский, Хуснутдинов — Моисеев — Кетов;

Коромыслов, Марченко — Морозов — Галимов; Грошев



«Динамо» М:



Ерёменко (Кульбаков);

Войнов — Миронов, Галиев — Шипачёв — Петунин;

Бойков — Сергеев, Ведин — О'Делл — Рашевский;

Зайцев — Волков, Тринкеев — Фисенко — Игумнов;

Новиков, Михайлов — Ефремов — Муранов; Назаревич.