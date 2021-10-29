Овечкин — на вопрос о лучшем образе на Хэллоуин: Том Уилсон всегда будет хорошим костюмом
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, образ кого из хоккеистов подошёл бы для костюма на Хэллоуин.
«Я думаю, Том Уилсон всегда будет хорошим костюмом», — приводит слова Трубы официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.
36-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин отличился на заключительной минуте первого игрового отрезка, реализовав численное преимущество «Кэпиталз». Ему удалось продлить свою результативную серию до семи матчей со старта сезона.
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