СКА забросил московскому «Динамо» две шайбы в первые четыре минуты матча

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается со СКА. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации. Счёт к середине первого периода — 2:0 в пользу подопечных Валерия Брагина.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На старте матча динамовцы ошиблись на выходе из зоны, Андрей Кузьменко шайбу подхватил, вылез на ворота и бросил в ближний угол под блин Александра Ерёменко. 17 секунд понадобилось СКА на гол.

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На 4-й минуте Артём Швец-Роговой из правого круга вбрасывания нанёс бросок с разворота. Шайба залетела в ближний угол ворот — 2:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».