Кадейкин нокаутировал Емелина ударом локтем в голову. «Авангард» реализовал его удаление

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. Счёт к середине первого периода равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 6-й минуте Александр Кадейкин выставил локоть и ударил Алексея Емелина в голову, за что получил удаление.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Через минуту большинства Корбан Найт ушёл за ворота и отдал скрытую передачу на Петера Цегларика, который с острого угла послал шайбу в сетку — 1:1. Александр Шарыченков не успел переместиться.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ранее Кадейкин помог «Салавату» выйти вперёд, отдав шикарную передачу на Сергея Шмелёва.