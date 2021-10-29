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Антон Ведин набрал первое очко за «Динамо», после сольного прохода ассистировав Рашевскому

Антон Ведин набрал первое очко за «Динамо», после сольного прохода ассистировав Рашевскому
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается со СКА. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации. Счёт к концу первого периода — 2:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте матча при счёте 2:0 в пользу санкт-петербургской команды динамовцы смогли отыграть одну шайбу. Антон Ведин протащил шайбу до ворот СКА и отдал на дальнюю штангу, откуда Дмитрий Рашевский из борьбы поразил цель — 1:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, Ведин набрал своё первое очко за «Динамо» в третьем матче.

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