Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов не сыграет с «Рейнджерс»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов выведен из состава команды на матч с «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает журналист Джефф Свобода на своей странице в «Твиттере».

Его место займёт Макс Доми.

В текущем сезоне Чинахов принял участие в четырёх матчах НХЛ, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-3».

Отметим, в контракте форварда есть опция European Assignment Сlause, позволяющая вернуться в Россию.



Форвард принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ 2020 года и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 (5+2) очков.