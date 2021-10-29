Наставник «Коламбуса» объяснил, почему вывел Чинахова из состава на матч с «Рейнджерс»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен объяснил, почему принял решение вывести форварда Егора Чинахова из состава на матч с «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Он вне состава не из-за плохой игры. Я собираюсь показать ему несколько вещей, связанных с тренерскими обязанностями, но, думаю, он развивается и движется в правильном направлении», — приводит слова Ларсена журналист Джефф Свобода на своей странице в «Твиттере».
В текущем сезоне Чинахов принял участие в четырёх матчах НХЛ, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-3».
Отметим, в контракте форварда есть опция European Assignment Сlause, позволяющая вернуться в Россию.
Форвард принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ 2020 года и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 (5+2) очков.
- 29 октября 2021
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