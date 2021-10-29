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«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
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Грицюка под руки увели в раздевалку после жёсткого силового приёма Панина

Грицюка под руки увели в раздевалку после жёсткого силового приёма Панина
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. Счёт после первого периода равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте встречи защитник «Салавата» Григорий Панин жёстко встретил нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка. Форвард не сразу смог подняться после силового приёма, после чего медики увели Арсения в подтрибунное помещение.

Видео момента можно посмотреть здесь.

Напомним, ранее на 6-й минуте Александр Кадейкин выставил локоть и ударил Алексея Емелина в голову, за что получил удаление. «Авангард» через минуту сравнял счёт.

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