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Александр Ерёменко стал третьим голкипером в истории КХЛ, сыгравшим 500 матчей

Александр Ерёменко стал третьим голкипером в истории КХЛ, сыгравшим 500 матчей
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с санкт-петербургским СКА. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации. Счёт к началу третьего периода — 3:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Для 41-летнего вратаря московского «Динамо» Александра Ерёменко встреча со СКА стала юбилейной — 500-й в Континентальной хоккейной лиге. Российский хоккеист стал всего третьим голкипером в истории лиги, которому покорился данный рубеж. Рекордсменом КХЛ среди вратарей является Василий Кошечкин (708), а на втором месте находится Константин Барулин (596).

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