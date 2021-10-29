Александр Ерёменко стал третьим голкипером в истории КХЛ, сыгравшим 500 матчей
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается с санкт-петербургским СКА. Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации. Счёт к началу третьего периода — 3:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Для 41-летнего вратаря московского «Динамо» Александра Ерёменко встреча со СКА стала юбилейной — 500-й в Континентальной хоккейной лиге. Российский хоккеист стал всего третьим голкипером в истории лиги, которому покорился данный рубеж. Рекордсменом КХЛ среди вратарей является Василий Кошечкин (708), а на втором месте находится Константин Барулин (596).
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