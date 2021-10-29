СКА одержал пятую победу подряд, в гостях переиграв московское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 17-й секунде матча Андрей Кузьменко вывел СКА вперёд. Менее чем через три минуты Артём Швец-Роговой увеличил преимущество санкт-петербургской команды. На 12-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Антона Ведина отыграл одну шайбу. На 29-й минуте Андрей Кузьменко оформил дубль. На 53-й минуте Андрей Сергеев отыграл один гол.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 2 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с магнитогорским «Металлургом». Московское «Динамо» 31 октября встретится в Риге с местными динамовцами.