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СКА одержал пятую победу подряд, в гостях переиграв московское «Динамо»

СКА одержал пятую победу подряд, в гостях переиграв московское «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьменко – 00:17' (5x5)   0:2 Швец-Роговой – 03:09' (5x5)   1:2 Рашевский (Ведин) – 11:17' (5x5)   1:3 Кузьменко – 28:41' (5x5)   2:3 Сергеев (Рашевский, Миронов) – 52:55' (5x4)

На 17-й секунде матча Андрей Кузьменко вывел СКА вперёд. Менее чем через три минуты Артём Швец-Роговой увеличил преимущество санкт-петербургской команды. На 12-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Антона Ведина отыграл одну шайбу. На 29-й минуте Андрей Кузьменко оформил дубль. На 53-й минуте Андрей Сергеев отыграл один гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 2 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с магнитогорским «Металлургом». Московское «Динамо» 31 октября встретится в Риге с местными динамовцами.

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