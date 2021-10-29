СКА одержал пятую победу подряд, в гостях переиграв московское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На 17-й секунде матча Андрей Кузьменко вывел СКА вперёд. Менее чем через три минуты Артём Швец-Роговой увеличил преимущество санкт-петербургской команды. На 12-й минуте Дмитрий Рашевский с передачи Антона Ведина отыграл одну шайбу. На 29-й минуте Андрей Кузьменко оформил дубль. На 53-й минуте Андрей Сергеев отыграл один гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 2 ноября в Санкт-Петербурге сыграет с магнитогорским «Металлургом». Московское «Динамо» 31 октября встретится в Риге с местными динамовцами.
- 29 октября 2021
-
22:00
-
21:48
-
21:44
-
21:21
-
21:01
-
20:45
-
20:20
-
20:14
-
20:07
-
20:02
-
19:58
-
19:51
-
19:46
-
19:31
-
19:21
-
19:07
-
18:54
-
18:44
-
18:37
-
18:21
-
17:50
-
17:34
-
17:18
-
16:44
-
16:36
-
16:05
-
15:59
-
15:40
-
15:19
-
14:52
-
14:23
-
14:11
-
13:27
-
13:11
-
12:45