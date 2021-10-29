Том Уилсон: Овечкин как акула, идущая на запах крови. У него страсть к забиванию голов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением о форварде Александре Овечкине.



«В течение многих лет, на протяжении всей карьеры он как акула, идущая на запах крови. Знаете, некоторые парни забивают один гол в матче и как бы довольны этим, а если забивают два, то говорят: «Отлично, это был крутой матч». Но у него другое мышление. Если он забил два, то хочет забить третий. Если забил три, то хочет забить четвёртый. Если забил четыре, то хочет забить и пятый…



Когда он гонится за всеми этими парнями [в списке лучших снайперов] и забивает голы, то он становится всё голоднее и голоднее. И сейчас он играет очень хорошо. Каждый год он переходит на новый уровень, и это действительно нечто особенное. У него есть настоящая страсть к забиванию голов.



Не думаю, что он любит что-то больше, чем приходить на каток и играть в хоккей. Конечно, за исключением своей семьи. Он родился, чтобы стать величайшим игроком в истории, и он продолжает забивать голы. И это та вещь, которая получается у него лучше всего», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в матче с «Детройт Ред Уингз» 36-летний Овечкин отличился заброшенной шайбой. Таким образом, ему удалось продлить свою результативную серию до семи матчей со старта сезона. Эта шайба стала для Овечкина восьмой в нынешнем сезоне, благодаря чему россиянин приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра теперь 738 точных бросков, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.