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Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 30 октября

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 30 октября
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 30 октября.

На Западе первое место занимает СКА. Санкт-петербургская команда упрочила лидерство после победы в матче с московским «Динамо» — у команды 37 очков после 24 встреч. Второй — «Йокерит», набравший 32 балла в 23 встречах. Московское «Динамо» упустило шанс сравняться с финнами — у команды 30 очков в 23 матчах. Минское «Динамо» идёт на четвёртой позиции с 30 баллами после 22 встреч. Далее располагаются ЦСКА (29 очков, 24 матча) и «Северсталь» (28 баллов, 23 матча). Замыкают кубковую восьмёрку «Локомотив» и «Спартак», у которых по 26 очков в 23 матчах.

Турнирная таблица КХЛ

В Восточной конференции продолжает уверенно лидировать магнитогорский «Металлург» — команда набрала 42 очка за 23 встречи. На втором месте расположился челябинский «Трактор», имеющий в своём активе 36 баллов после 24 матчей. «Салават Юлаев» сохранил третье место, несмотря на поражение в матче с «Авангардом» — у уфимцев 34 очка после 24 встреч. «Ак Барс» при равном количестве сыгранных матчей отстаёт на два балла. «Авангард» (26), идущий на шестой позиции, сократил отставание от пятого «Автомобилиста» (27) до одного очка. Тем не менее, у омичей на две встречи меньше. Замыкают кубковую восьмёрку «Сибирь» и «Нефтехимик», у которых по 21 баллу после 23 матчей.

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